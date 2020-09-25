Прокуратура проводит проверку гибели человека при пожаре в Хабаровском крае ФОТО: пресс-служба краевой прокуратуры

Прокуратура проводит проверку после пожара в поселке Хор Хабаровского края. Происшествие случилось рано утром 25 сентября. Возгорание произошло около 5:30 в первом подъезде двухэтажного деревянного дома №28 по улице Кирова. Огнем были охвачены квартиры первого и второго этажей.

- По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек - мужчина в возрасте около 50 лет. Также пострадала 80-летняя женщина. Ее с ожогами тела доставили в районную больницу, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сейчас сотрудники прокуратуры района имени Лазо выясняют обстоятельства случившего. На данный момент идет проверка в связи с произошедшим пожаром. Правоохранители дадут оценку деятельности органов местного самоуправления и пожарного государственного надзора. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.