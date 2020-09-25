В здравоохранении Хабаровского края начали наводить порядок Фото: Правительство Хабаровского края

В здравоохранении Хабаровского края начали наводить порядок. Это одна из тем, которую обсудят на заседании правительства. К слову, первые шаги в этом направлении начали делать в Бикинском районе. С начала года от жителей Лермонтовки поступило 15 обращений, в том числе коллективные. Они касались вопросов организации медицинской помощи и сокращения штата в бригадах скорой помощи.

- Из-за оптимизации под угрозой увольнения оказались три медицинские сестры. Им предложили работу в Бикине, но это оказалось неудобно. Евгений Никонов, и.о. зампреда правительства Хабаровского кря по социальным вопросам, во время своего визита в район выслушал доводы жителей и руководства Бикинской центральной районной больницы. Он решил отменить ранее принятые планы главного врача ЦРБ по оптимизации, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, ранее сообщалось об отставке министра здравоохранения Александра Витько. Решение об этом принял врио губернатора края Михаил Дегтярев.