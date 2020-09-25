Почти во всех районах Хабаровска выявили очаги африканской чумы свиней Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Почти во всех районах Хабаровска выявили очаги африканской чумы свиней. Пока заболевание не фиксировали в Центральном районе, так как там нет парнокопытных. На сегодняшний день пятикилометровые периметры очерчены в разных частях Кировского, Краснофлотского и Железнодорожного районов.

- Отметим также, что в угрожаемой зоне, расположенной в Индустриальном районе, мероприятия по переучету и изъятию свиного поголовья закончились, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - Очаг в начале сентября обнаружили в микрорайоне «Красная речка» на улицах Минусинская и Черешневая, и по соседству в селах Сосновке и Ильинке. В общей сложности в этой угрожаемой зоне уничтожили около 450 голов.

К слову, за свиньями в хозяйствах, не попавших в угрожаемые зоны, будут пристально следить ветеринары. Если признаки заболевания обнаружат у кого-то из животных, ликвидация инфицированных будет неизбежна. Это необходимая мера, потому что лечить больных животных нельзя, а вакцины от АЧС не существует.