В Хабаровске бесплатно покажут кино ФОТО: "Совкино"

В Хабаровске бесплатно покажут фильм в рамках всероссийского проекта «Великое кино великой страны». Жителей и гостей краевой столицы приглашают на киносеанс 26 сентября в «Совкино». Начало показа в 17:00 в зале «Юбилейный».

- Вниманию зрителей представят фильм «Два бойца» режиссера Леонида Лукова. Он снимал кино в Ташкенте в условиях эвакуации во время Великой Отечественной войны в 1943 году. В главных ролях Борис Андреев и Марк Бернес, - рассказали в «Совкино».

Напомним, вход на кинопоказ свободный. Билеты раздают в кассе кинотеатра. В рамках проекта принимают коллективные заявки от учреждений образования и общественных организаций. Чтобы согласовать сеанс на удобную дату и время, пожалуйста, обратитесь по электронной почте kinoforsov@yandex.ru или по телефону: (4212) 31-60-07.