В Хабаровске открыли второй детский технопарк «Кванториум» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске открыли второй детский технопарк «Кванториум». В нем смогут бесплатно заниматься не менее 800 детей в возрасте от 12 до 18 лет. Обучать будут по шести направлениям: «Автоквантум»- изучение основ автомоделирования, «Аэроквантум» - работа с квадрокоптерами, «Биоквантум» - освоение современных методов изучения биологических объектов, «Наноквантум» - работа с современными методами и средствами лазерной технологии, «Энерджиквантум» - изучение энергетического комплекса и «Хайтек» - основы инженерии.

- В «Кванториуме» детей научат решать реальные задачи, а их идеи найдут практическое применение, - отметила и.о. первого заместителя министра образования и науки края Юлия Зотова.

В новый «Кванториум» вложили 71 миллион рублей. Деньги выделили из федерального и краевого бюджетов. Также привлекают внебюджетные средства. Технопарк временно расположился на базе Краевого центра образования. Как только закончится ремонт, «Кванториум» переедет на постоянное место жительства в здание на улице Карла Маркса, 113.