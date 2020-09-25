В Хабаровском крае продолжают искать трех пропавших рыбаков Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае продолжают искать трех пропавших рыбаков. По данным на 24 сентября 2020 года, поисковая операция идет в Комсомольском районе. Силами спасателей, полицейских и волонтеров уже обследовали 15 километров береговой линии и русла реки Амур.

- В общей сложности с нарастающим итогом обследовали 160 километров береговой линии. Поиски пока не дали результата, работа продолжается, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, 20 сентября 2020 года поступило обращение с просьбой организовать поисково-спасательные мероприятия трех мужчин 1983-1984 годов рождения. Предположительно рыбаки плыли в лодке, лодка перевернулась в районе поселка Пивань Комсомольского района. Позже лодку нашли на берегу Амура в районе «Площадка» Комсомольска -на-Амуре.