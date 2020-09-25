Часть улицы Воронежской в Хабаровске перекроют Фото: Администрация Хабаровска

Часть улицы Воронежской в Хабаровске перекроют в связи с провалом, образовавшимся на дороге в районе дома 69. Из-за этого изменится схема движения автобусов, следующих по маршруту №№ 6, 7, 46 и 46В. Проезд ограничат с 25 сентября с 22:00 до 27 сентября 22:00.

- Автобусы маршрута №6 по пути из центра города проследуют с улицы Воронежской по улицам Шелеста, Тихоокеанской, Бондаря на улицу Воронежскую и далее по схеме, - рассказали в городском управлении промышленности, транспорта, связи. - По пути в центр города пойдут с улицы Воронежской по улицам Бондаря, Тихоокеанской, Шелеста на улицу Воронежскую и далее по схеме.

Автобусы маршрута №7 поедут из центра города с улицы Воронежской по улицам Шелеста, Тихоокеанской, Бондаря, Воронежской на улицу Совхозную и далее по схеме, а в центр города - с улицы Воронежской по улицам Бондаря, Тихоокеанской, Шелеста на улицу Воронежскую и далее по схеме.

Автобусы №46 проедут с улицы Тихоокеанской по улицам Бондаря, Воронежской на улицу Совхозную и далее по схеме, автобусы №46В - с улицы Совхозной по улицам Воронежской, Бондаря на улицу Тихоокеанскую и далее по схеме.