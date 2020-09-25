Рыбаки в Хабаровском крае незаконно выловили кету на семь миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Рыбаки в Хабаровском крае незаконно выловили кеты на семь миллионов рублей. Нарушителей выявили во время оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2020». Злоумышленники промышляли в Тугуро-Чумиканском районе на левом берегу устья реки Кутын.

- По предварительной информации, задержанные выловили порядка 397 экземпляров кеты, добыли 130 килограммов икры. Подозреваемые объяснили, что незаконно добытый рыбный деликатес собирались продать. Потрошеную рыбу складывали в мешки и планировали оставить на берегу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На месте происшествия полицейские изъяли две моторные лодки, мотор, сети, которые вместе с биоресурсами поместили на ответственное хранение. Уголовное расследование идет по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Фигуранты рискуют лишиться свободы на срок до пяти лет.