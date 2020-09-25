В Биробиджане почти закончился ремонт в филиале библиотеки №4 Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане почти закончился ремонт в филиале библиотеки №4. На сегодняшний день сотрудники учреждения, расположенного в микрорайоне «Биробиджан-2», уже готовятся к открытию.

- С 1 октября, как и было ранее заявлено, библиотека должна принять первых читателей, - прокомментировал мэр Биробиджана Александр Головатый. - На сегодняшний день в обновленных помещениях расставляют новую мебель, оборудование, меняют книжный фонд.

Отметим также, что накануне в библиотеке получили почти две с половиной тысячи экземпляров книг. За время ремонта рабочие полностью обновили крышу, выровняли стены, поменяли электрику, сантехнику и заменили радиаторы. К слову, в отремонтированном филиале создадут современный информационный центр для подключения к интернету, работы с базами данных, обеспечат подключение к оцифрованным коллекциям периодической печати и не только.