Сбербанк представил новый бренд «Сбер» - бренд вселенной сервисов Фото: Олег ЗОЛОТО

Сбербанк провел онлайн-конференцию «Сбер Конф», посвященную самой масштабной трансформации за всю историю финансовой организации. В ней приняли участие топ-менеджеры Сбербанка, а также звезды шоу-бизнеса, которые стали первыми пользователями новых сервисов и продуктов Сбера, презентованных во время полуторачасового телевизионного шоу с элементами AR для многомиллионной аудитории.

Бренд Сбер претерпел существенную эволюцию, объединив под единым узнаваемым зонтичным брендом практически все услуги, предоставляемые экосистемой Сбербанка.

Логотип нового бренда отражает определенную преемственность предыдущему фирменному стилю. Но теперь два основных элемента (незамкнутый круг и фирменная галочка) воплощают идею новых возможностей: галочка символизирует и локатор — процесс поиска и создания нового, и часы — экономию времени и наполнение его содержанием. Вместе с тем, логотип воспринимается и как знак подтверждения и выполнения задачи — узнаваемый в цифровом мире знак – Сделано («done»). Градиентный переход цвета символизирует идею разнообразия предложений экосистемы.

Также в ходе конференции Сбер впервые представил Салют - первое в мире семейство из трех виртуальных ассистентов (Сбер, Джой и Афина) с разными характерами, привычками и голосами. Совсем скоро виртуальные ассистенты, которые смогут поддержать разговор, найти ответы на вопросы и решить целый ряд других повседневных задач, станут доступны как на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях Сбербанк Онлайн и СберСалют, так и в ряде смарт-устройств под брендом Сбер и не только.

Также на конференции продемонстрировали мультимедийную ТВ-приставку-медиаплеер SberBox. Устройство позволяет смотреть огромное количество ТВ-каналов, фильмов, сериалов и видео, слушать музыку в отличном качестве, играть в игры на большом экране, а также делегировать различные рутинные задачи виртуальному помощнику, понимающему голосовые команды.

Зрителям Сбер Конф также презентовали инновационное устройство SberPortal, который представляет собой первый в мире мультимедийный смарт-дисплей с премиальной акустикой, виртуальным ассистентом, сенсорным, голосовым и жестовым управлением. Приобрести такой девайс можно будет уже в конце года.

Среди других интересных новинок - музыкальный стриминговый сервис СберЗвук, который предоставит пользователем Сбера доступ к 40 миллионам треков в высоком качестве, СберДиск - надежное облачное файловое хранилище, СберКласс - персонализированная школьная цифровая платформа, которая помогает учителям использовать интерактивные и авторские образовательные модули и автоматизировать рутинные операции, позволяя больше времени уделять обучению и развитию детей, и многое другое.

Для всех, кто желает скорее протестировать новые сервисы, Сбер предлагает базовую подписку Сберпрайм. Ее стандартная стоимость - 199 рублей в месяц, однако до Нового года можно годовую подписку можно оформить по специальной цене - всего 999 рублей в год. В подписку входит более 20 тысяч фильмов и сериалов в рамках подписки Оkko-ЛАЙТ в онлайн-кинотеатре Оkko (без подписки на СберПрайм такая подписка в Оkko стоила бы 199 руб. в месяц или 1690 рублей в год), а также скидка 15% на покупку других фильмов; доступ к более 40 миллионов композиций без рекламы в СберЗвуке (без подписки на СберПрайм такая подписка в Оkko стоила бы 169 рублей в месяц); доставка продуктов из популярных магазинов в СберМаркете (без подписки на СберПрайм доставка в СберМаркете стоит 158 рублей); 30 Гб в облачном хранилище СберДиск, а также скидка 20% на дополнительные гигабайты; скидка 10% на 10 заказов в месяц в Delivery Club и другие привилегии.

Как рассказали в Сбере, подключить или управлять подпиской можно на сайте, а также в приложении СберБанк Онлайн (на iOS она уже доступна, на Android запустится 28-29 сентября), с октября подключить СберПрайм можно будет и в отделениях банка. Кстати, воспользоваться ей может любой человек, вне зависимости от того, является ли он клиентом Сбера.

Также зрители СберКонф смогли увидеть новый офис Сбера, который теперь позиционируется как пространство, наполнена заботой о клиентах и новыми технологиями, где можно получить не только финансовые продукты, но и доступ к продуктам и сервисам экосистемы. В нём будет комфортно как взрослым, так и детям. Новые банкоматы будут понимать голосовые команды и иметь удобный тачскрин.