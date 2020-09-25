Собрание Молодежной общественной палаты и общее собрание Совета молодых депутатов пройдут 15 октября в Законодательной Думе Хабаровского края ФОТО: РИА "Новости"

15 октября в Законодательной Думе Хабаровского края пройдет Собрание Молодежной общественной палаты и общее собрание Совета молодых депутатов – консультативно-совещательных органов, созданных при региональном парламенте. Участники подведут итоги своей работы, определятся с планами на следующий год, примут участие в образовательных тренингах. Совет молодых депутатов изберет руководящий состав.

Напомним, Молодежная общественная палата при Законодательной Думе края была создана в 2004 году и стала одним из первых молодежных коллегиальных органов на Дальнем Востоке. За время своей работы члены Молодежной палаты создали и успешно реализовали множество инициатив. Некоторые акции молодых парламентариев на территории края стали традиционными, в их числе «Наша забота ветеранам», донорская акция «Никто кроме человека», проведение всероссийского тестирования на знание истории Отечества и другие. При совместной работе Молодежной палаты и депутатского корпуса в крае был принят закон «О молодежи и молодежной политике в Хабаровском крае». Молодежная палата при Законодательной Думе стала надежным кадровым резервом для органов государственного и муниципального управления.

В марте этого года в региональном парламенте сформировался новый состав Молодежной общественной палаты. Члены профильных комитетов Думы региона на своих очередных заседаниях поддержали молодых кандидатов с активной жизненной позицией. Их возраст варьируется от 16 до 35 лет, это люди разных профессий и сфер деятельности.

Совет молодых депутатов действует при региональном парламенте с 2016 года. Он формируется из депутатов Думы и депутатов представительных органов муниципальных образований края в возрасте до 35 лет на день их избрания депутатами. Молодые депутаты принимают участие в работе Совета до окончания срока своих депутатских полномочий.Цель работы Совета –как обмен опыта работы между молодыми парламентариями, так и передача опыта старшими коллегами, укрепление взаимодействия Думы и представительных органов муниципальных образований края в области местного самоуправления.

За эти годы в рамках работы Совета рассматривались актуальные для жителей края вопросы: развития сельскохозяйственного производства, улучшения жилищных условий для молодых семей и молодых специалистов, строительства и обслуживания дорожной сети в муниципальных образованиях края; обеспечения услугами связи отдаленных территорий края и другие. Проводились образовательные тренинги и встречи с представителями Правительства края, профильных министерств региона, депутатами Государственной думы и краевого парламента.