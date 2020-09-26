Обстановка в Хабаровске на 26 сентября 2020: погода, паводки, заболеваемось, радиоционный фон

Прохладно, но солнечно Фото: Евгения МОЛОТОВА

Осень вступает в свои права ночь с пятницы на субботу вышла ветреной и холодной. Властвующий в регионе антициклон принес с собой порывистый восточный ветер и чистое небо.

В Хабаровске 26 сентября 2020 года осадков не ожидается, температура ночью от +9ºС до +11ºС, днем от +17ºС до +19ºС, ветер восточный 4-9 м/с.

В южных районах края также преимущественно без осадков. Столбик термометра ночью от +5ºС до +12ºС, днем от +15ºС до +20ºС, ветер восточный 3-8 м/с.

В центральных районах – преимущественно без осадков, температура ночью от +4ºС до +11ºС, днем от +13ºС до +20ºС, ветер восточный, юго-восточный, северо-восточный 6-11 м/с.

В северных районах – преимущественно без осадков, температура ночью от 0ºС до +8ºС, днем от +10ºС до +18ºС, ветер южный, восточный, северо-восточный 3-14 м/с.

По сообщению ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, гребень амурского паводка сместился вниз по течению и находится сейчас села Троицкое Нанайского района.

Уровень Амура у Хабаровска утром 26 сентября 2020 составил 578 см. В течение двух суток прогнозируется спад уровня воды на 20 – 25 см.

На реке Амур у г. Комсомольск-на-Амуре уровни воды достигли отметки категории опасного явления (650 см). В Ульчском районе у с. Циммермановка достигли отметки категории неблагоприятного явления (650 см), у с. Богородское – неблагоприятного явления (400 см).

Затоплены поймы рек Уссури (в Вяземском, им. Лазо районах), Кур, Тунгуска, Амгунь в Хабаровском крае на глубину 0,2-1,7 м.

Геомагнитное поле Земли спокойное. Радиационный фон в норме. Солнечная активность низкая. Что же до заболеваемости, то по состоянию на утро 26 сентября в крае зарегистрировано 76 новый случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 11 740 человек. Из них 9487 человек выздоровело.