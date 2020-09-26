Уровень Амура в Комсомольске-на-Амуре 26 сентября 2020: гребень паводка уже в пути

Подъем уровня воды до 700 сантиметров прогнозируют гидрологи Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Уровень Амура у Комсомольска 26 сентября находится на отметке 658 см. За сутки он вырос на 6 см. В течение двух суток гидрологи прогнозируют рост уровня воды на 25 – 30 см. По сообщению Дальневосточного УГМС максимальных значений Амур у Комсомольска достигнет к 28 – 30 сентября, когда гребень паводка будет проходить мимо Города юности. Однако уже сейчас наблюдаются подтопления в целом ряде участков. Так, подтоплены 135 участков в садоводческих товариществах «Ветеран» и «Ветеран-2». Вода зашла в подвалы Драматического театра, Дома пионеров, 4 детских сада и 47 подвалов многоквартирных домов.

- Пострадавшие объекты в основном сконцентрированы в центральном округе. Власти и спасатели принимают меры по защите города. Развернуты работы по укреплению Мылкинской дамбы и дамбы по улице Дзержинского. Обновляется дамба в районе частного сектора микрорайона Менделеева, а на улицах в районе поселка Парковый подсыпают подтопленные места. В поселок Малая Хапсоль завезен песок, там домам угрожает поднимающаяся вода озера Мылки. За поселком Новый Мир установлено наблюдение. За последние дни волонтеры подготовили более 5 тысяч мешков с песком, - сообщили в пресс-службе города.

Принимаются меры защиты от воды в поселках Парковый, Малая Хапсонь. В городе созданы три комиссии по оценке ущерба от паводка: одна - по потере имущества, вторая - по пригодности жилья, третья - по оценке ущерба многоквартирных домах. Изучается возможность проведения дезинфекции затопленных территорий.