ЕАО готова к отопительному сезону на 87%

Накануне Ростислав Гольдштейн докладывал полпреду ДФО Юрию Трутневу о готовности Еврейской автономии к отопительному сезону. Фото: Правительство ЕАО

Накануне Ростислав Гольдштейн докладывал полпреду ДФО Юрию Трутневу о готовности Еврейской автономии к отопительному сезону. Вопрос не праздный, зимы в ЕАО неласковые, а в прошлые годы отопительный сезон не раз оказывался под угрозой срыва.

В этом году, по словам губернатора, такого не случится. Область уже готова более чем на 87%. Закупками топлива в этом году занимается единый региональный оператор. Он уже находится на стадии подписания документов с поставщиками угля. Будет приобретено более 47 тысяч тонн угля, этого объёма будет достаточно для формирования нормативного 45-дневного запаса угля на котельных региона.

- Все работы по подготовке к отопительному сезону идут в соответствии с графиком. Начать подачу тепла в жилые дома и социальные объекты планируется с 1 по 20 октября, в зависимости от температуры воздуха. В целом, готовность региона к прохождению зимнего отопительного периода 2020-2021 года оценивается как удовлетворительная, - сказал Ростислав Гольдштейн.