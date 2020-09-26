В Хабаровске крупный полицейский чин отправится на три года в колонию за банкет без повода Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

Вчера, 25 сентября Центральный районный суд краевой столицы вынес обвинительный приговор 39-летнему мужчине, признав его виновным в получении взятки.

В ходе следствия достоверно установлены следующие факты. В августе 2018 года подсудимый, служащий тогда в правоохранительных органах в должности замначальника следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю, получил взятку от отца одного из подследственных. Юношу обвиняли в валютных махинациях, и желая помочь сыну заботливый родитель сам совершил преступление. Он предложил подсудимому взятку в виде оплаченного банкета в ресторане. Сумма взятки составила 40000 рублей.

Свою вину бывший полицейский признал и в содеянном раскаялся.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной, административно-хозяйственной и правоприменительной деятельностью в правоохранительных органах Российской Федерации сроком на 2 года.

Взяткодатель отделался судебным штрафом. А ветреный юноша, из-за которого все и началось, пустился в бега. Сейчас он находится в розыске.

Приговор в законную силу не вступил.