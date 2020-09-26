«Александр Деев» отправился Комсомольска-на-Амуре во Владивосток на окончательную отделку Фото: Предоставлено

Первый из двух паромов для линии Ванино – Холмск «Александр Деев» отправился накануне 25 сентября в Приморье. Владивостокские корабелы завершат работы на судне и уже в 2021 году оно должно выйти на линию.

«Василий Ощепков» - второй паром для этой линии сейчас готовят к спуску на воду. Ожидается, что это событие произойдет уже в октябре этого года.

Суда носят имена бывшего директора Амурского судостроительного завода, Героя Социалистического Труда Александра Тимофеевича Деева. и уроженца Сахалина, легендарного разведчика и контрразведчика, родоначальника советского дзюдо и одного из основоположников борьбы самбо.

Сейчас работники стапельного цеха ведут работы по формированию и испытанию кингстонных и ледовых ящиков, по установке обтекателей средних мортир гребных валов по обоим бортам, кормового скега, зашивных листов кронштейнов вала и рельсовых путей внутри главной палубы.