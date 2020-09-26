День рождения празднует поселок Эльбан в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Официальной датой основания считается 1936 год. Именно в этом году в 72 километрах от Комсомольска-на-Амуре появились первые строители. Поселок вырос при Эльбанском механическом заводе. Само название Эльбан местные жители выводят из эвенского или ульчского слова альбин, что означает простор. Есть и нанайская легенда, рассказывающая о том, как один охотник, взобравшись на сопку увидел перед собой чудесную долину, освещенную солнцем и воскликнул от удивления: «Ульбин!» — что означало «солнечная долина». Со временем «Ульбин» исказилось и превратилась в «Эльбан».

В годы Великой отечественной войны отсюда отправлялись на фронт боеприпасы, а сейчас он известен на всю страну ИК-6, легендарной тюрьмой «Снежинка», построенной в форме шестилучевой звезды. В ней содержаться осужденные на пожизненные сроки.

По официальной информации в 2020 году в Эльбане проживало чуть больше десяти тысяч человек.