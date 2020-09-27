Обстановка в Хабаровске на 27 сентября 2020: погода, паводки, заболеваемость, радиационный фон Фото: Борис КОКУРИН

По данным метеорологов 27 сентября в Хабаровске без осадков, температура ночью от +7 до +9, днем от +17 до +19, ветер южный 4-9 м/с.

В южных районах – преимущественно без осадков, температура ночью от +5 до +12, днем от +15 до +20, ветер западный 4-9 м/с.

В центральных районах – преимущественно без осадков (в Верхнебуреинском районе местами кратковременные дожди), температура ночью от +4 до +11, днем от +13 до +20, ветер восточный, юго-восточный, северо-восточный 6-11 м/с.

В северных районах – местами кратковременные дожди и ливни, температура ночью от 0 до +8, днем от +10 до +18, ветер южный, восточный, северо-восточный 3-14 м/с.

По информации гидрологов, на реке Амур у Хабаровск в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 20-25 сантиметров.

Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре количество людей, обратившихся в лечебные заведения по поводу укусов клещей нарастающим итогом с начала периода, составило 5510 человек. Заболевших клещевым боррелиозом – 6 человек, клещевым энцефалитом – 3 человека.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона в регионе не зарегистрировано.