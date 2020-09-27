В Хабаровском крае сотрудники МЧС провели экологический субботник Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

«Зеленая Россия» - именно так называется экологический субботник, который проходит в стране с начала сентября. В этот выходной в нем приняли участие и сотрудники главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Как сообщают в краевом главному управлении МЧС, в свой выходной сотрудники вместе с детьми и домочадцами привели в порядок внутреннюю и прилегающую территории рядом со своей штаб-квартирой. Спасатели убрали мусор, сухую листву, привели в порядок газоны и клумбы.

- Несмотря на занятость в Комсомольске-на-Амуре и большой объем работ по подготовительным противопаводковым мероприятиям, военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России также приняли участие в субботнике, - сообщили в региональном главном управлении. - Они очистили побережье реки Амур на одном из участков от сухих старых веток и мусора.

Как отметили в ведомстве - главная цель акции - провести генеральную уборку: в родном городе или поселке, во дворе дома или на предприятии, в школе или в парке.