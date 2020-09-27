В Хабаровске воскресным утром должны открыть проезд по улице Воронежской Фото: Администрация Хабаровска

Причина аварии – испытание магистрального трубопровода в ходе которых трубы в районе дома 69 по улице Воронежской не выдержали и прямо на проезжей части образовался провал. Коммунальщикам пришлось полностью перекрыть одну из основных трасс в городе чтобы произвести ремонт – иначе непрекращающийся поток машин просто не позволил бы им выполнить свою работу.

Демонтаж поврежденного участка трубопровода и замена его новым идут без перерывов, даже ночью – сотрудники «Хабаровских тепловых сетей» стараются успеть до понедельника. Если у них не получится город в час пик встанет в гигантской пробке.

- Ремонтом поврежденного отрезка тепломагистрали занимаются в 50 человек, - отметил Вячеслав Аранович, директор СП «Хабаровские тепловые сети». - Задействованы 2 экскаватора, 4 крана, несколько самосвалов и мощный трак с прицепом для перевозки труб. Идем с опережением графика. Участок трубопровода ТМ-32, который мы восстановили, очень важен: от этой тепломагистрали запитаны потребители не только во всем Железнодорожном районе города, но также частично в Центральном, Краснофлотском и Кировском районах. На время ремонта мы продолжили подачу ресурса хабаровчанам. На старте отопительного сезона эта ситуация никак не скажется.

Полностью завершить восстановление трубопровода и открыть дорогу ремонтники планируют уже утром в воскресенье.