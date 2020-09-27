Уровень Амура у Хабаровска на 27 сентября 2020 года: идет стабильный спад воды

Как информируют в Дальневосточном УГМС, на реке Амур у города Хабаровска отмечается стабильный спад воды. На утро 27 сентября уровень реки составил 569 см, что на 31 сантиметр меньше отметки «Опасное явление» для краевого центра.

- В течение двух суток ожидается спад уровня воды на 20-25 сантиметров, - сообщают гидрологи.

Так же по информации специалистов сейчас гребень амурского паводка проходит в Нанайском районе у села Троицкое. Затоплены поймы рек Уссури (в Вяземском районе и районе имени Лазо), Кур, Тунгуска, Амгунь на глубину 0,1-1,7 метров.

Уровни воды на реках края на утро 27 сентября 2020 года

Уровень воды на реке Амур на утро 27 сентября 2020 года:

- у города Хабаровска составил 569 см (-11 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см.

- у села Елабуга Хабаровского района – уровень 625 см (-7 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см.

- у села Троицкое Нанайского района - уровень 489 см (-4 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 380 см, опасном явлении - 450 см.

- у города Комсомольска-на-Амуре - уровень 677 см (+19 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 450 см, опасном явлении - 650 см.

- у села Нижнетамбовское - уровень 781 см (+13 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 650 см, опасном явлении - 850 см.

- у села Циммермановка – уровень 683 см (+21 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 650 см, опасном явлении - 750 см.

- у села Мариинское – уровень 477 см (+12 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 400 см, опасном явлении - 550 см.

- у села Богородское – уровень 423 см (+9 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 400 см, опасном явлении - 500 см.

- у села Тахта – уровень 482 см (+5 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 500 см, опасном явлении - 550 см.

- у города Николаевск-на-Амуре – уровень 192 см (-2 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 250 см, опасном явлении - 350 см.