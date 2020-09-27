Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре на 27 сентября 2020 года Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как отмечают в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю за сутки уровень Амура у города Юности вырос на 19 сантиметров и сейчас составляет 677 сантиметров при неблагоприятном явлении в 450 сантиметров, опасном явлении 650 сантиметров.

- В Комсомольском городском округе под ударом водной стихии оказали 143 дачных участка, подтоплены подвалы 6 социально-значимых объектов и 47 многоквартирных домов, - сообщают в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Паводковая обстановка в регионе остается на особом контроле. На территориях Хабаровского края и Еврейской автономии введен режим чрезвычайной ситуации межрегионального уровня.

Группировка сил и средств МЧС России несет дежурства в городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Хабаровском, Амурском, Нанайском, Комсомольском районах. Что касается Комсомольска-на-Амуре там продолжаются работы по укреплению старых и возведению новых защитных сооружений.

Закрыты пропаны на защитной насыпи на Теплом ключе, по улицам Пугачева, Техническая, Затонная и Совхозная. Также проводится мониторинг паводковой ситуации с помощью беспилотного летательного аппарата, а также мониторинг наземными группировками. Кроме этого, произведено тампонирование перепускных труб на дамбе у озера Мылки и по улице Дзержинского.

В местах, где это особенно необходимо, установлены мотопомпы, работает комплекс «Поток», установлены более 10 насосов общей производительностью 7924 кубометров в час. Военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России выполнили консервацию проточных труб и водоотведения на одной из улиц города.