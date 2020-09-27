В Советской Гавани участковый помог потерявшейся и голодающей старушке Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Лейтенант полиции Андрей Сушков работает участковым уполномоченным с декабря 2018 года. В этот раз он обходил свой участок и в подъезде одного из домов обнаружил пожилую женщину, выглядевшую неопрятно, истощенную и растерянную.

83-летняя старушка пожаловалась Андрею что потерялась. Полицейский стал опрашивать соседей, те узнали пенсионерку и рассказали, что живет она в этом же доме одна и без родственников.

- При ее осмотре квартиры стало понятно, что женщина несколько дней ничего не ела: дома у нее не было ни приготовленной еды, ни запасов продуктов питания, холодильник отсутствовал, - отметили в УМВД России по Хабаровскому краю. - В этой ситуации лейтенант Сушков принял единственно правильное решение: доставил женщину в медицинское учреждение, где при осмотре ее медиками было установлено, что она в силу преклонного возраста потеряла память и социальную связь с окружающими ее людьми.

Участковый связался с руководством Комплексного центра социального обслуживания населения, где за пожилой гражданкой был закреплен специалист по социальному обслуживанию. Так же сотрудник полиции помог в оформлении необходимых документов. За хорошо выполненную работу Андрей Сушков получил благодарность от своего руководства.