Выпил, ограбил – в тюрьму: в Хабаровском районе задержали алкоголика-грабителя Фото: Юлия ДУБИНА

Утром в дежурную часть по Хабаровскому району пришли двое не совсем трезвых мужчин. По их словам, они стали жертвами ограбления – злоумышленник похитил у них деньги и мобильный телефон.

В ходе беседы было установлено что грабителем стал один из собутыльников, с которым они сначала выпивали, а потом поругались. Что было причиной конфликта не сообщается, но ест подозрения что кто-то захотел продолжить банкет.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 46-летнего ранее судимого, жителя района имени Лазо, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю. – В результате конфликта злоумышленник под угрозой применения ножа отнял у потерпевших телефон и кошелек с деньгами. Общий ущерб от похищенного составил более шести тысяч рублей.

Когда подозреваемого взяли денег при нем не обнаружили – он уже успел их потратить, а вот телефон нашли, изъяли и вернули потерпевшему. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, по статье «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.