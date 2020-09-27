Юнармейцы в Хабаровске поучаствовали в ликвидации последствий паводка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Юнармейцы в Хабаровске поучаствовали в ликвидации последствий паводка. Молодежь разгружала машины с песком и наполняла сыпучим материалом мешки. В акции задействовали воспитанников военно-патриотических клубов «Данко» Центра патриотического воспитания, «Доблесть», «Каскад», «Отвага», военно- патриотического объединения «Дозор».

- Основной фронт работ был в районе набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске. Все усилия были направлены на укрепление дамбы. Юнармейцы трудились в периоды, когда уровень Амура превысил опасную отметку в шесть метров, - рассказали в пресс -службе Восточного военного округа.

Отметим также, что всех участников мероприятия обеспечили хозяйственным инвентарем и перчатками. Перед началом работ руководители волонтерских команд провели инструктажи по требованиям техники безопасности.