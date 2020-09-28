Субботник в Хабаровском крае объединил почти 100 тысяч человек Фото: Правительство Хабаровского края

Общекраевой субботник в Хабаровском крае объединил почти 100 тысяч человек. В общей сложности привели в порядок около 12 тысяч дворов, 192 спортивные площадки, ликвидировали 354 свалки. Масштабную уборку провели силами жителей региона и коммунальщиков. Об этом сообщили в краевом министерстве ЖКХ.

- На субботник вышли во всех муниципалитетах, кроме Тугуро-Чумиканского района. Уборку перенесли из-за погоды. Общими усилиями очистили 4,3 тысячи квадратных метров дорожного покрытия. Примерно на 11 тысячах квадратных метров дорог сделали ямочный ремонт. В парках и скверах высадили сотни деревьев. Благодарим за активное участие наших земляков. План по уборке выполнен в полном объеме, - подвел итоги и.о. министра ЖКХ края Дарий Тюрин.

Отметим также, что в Хабаровске на уборку улиц вышли 24 тысячи человек. Горожане очистили 0,8 тысячи квадратных метров газонов, ликвидировали 26 свалок и очистили 67 бесхозных территорий. Активно поучаствовали в субботнике и комсомольчане, несмотря на приближающийся гребень паводка. В каждом из районов общественники помимо улиц и дворов привели в порядок мемориалы и обелиски.