По поручению Михаила Дегтярева в Хабаровском крае пересчитают кабаргу и медведей

Врио губернатора Михаил Дегтярев отметил необходимость мониторинга численности редких животных, обитающих на территории Хабаровского края. Фото: Правительство Хабаровского края

В прошлую пятницу 25 сентября в краевом белом доме на расширенном совещании обсуждали вопросы реализации экологической политики. Доклад о состоянии экологии сделал исполняющий обязанности краевого министра природных ресурсов Андрей Ковальчук. В своем выступлении он дал оценку реализации целого ряда вопросов. Так, например, он рассказал о реализации и функционировании краевой системы наблюдения за состоянием окружающей среды, которая призвана повысить экологическую ответственность предпринимателей и жителей региона.

- Концепция сформирована в разрезе основных направлений охраны окружающей среды: вода, воздух, отходы, биологическое разнообразие, экологическая культура, - доложил и.о. министра. - Ее реализация основана на профильных национальных и региональных проектах и позволит повысить долю твердых коммунальных отходов, направленных на переработку, снизить объемы выбросов загрязняющих веществ в воздух от стационарных источников. Речь также идет о снижении количества сбросов загрязненных сточных вод, ряде других направлений.

Со своей стороны врио губернатора Михаил Дегтярев отметил необходимость мониторинга численности редких животных, обитающих на территории Хабаровского края.

- Нам нужно провести повторное исследование популяции белогрудых медведей, кабарги и еще целого ряда видов, - дал поручение он. - Последний раз мониторинг проводился в 2017 году. Людей это очень волнует и меня тоже, поскольку мы подписываем постановление правительства на квоты для отстрела, основываясь на научном исследовании. Давайте пересчитаем еще раз.

Михаил Дегтярев поручил краевому минфину изыскать средства для проведения независимого исследования. Контроль за соблюдением природоохранного законодательства будет осуществлять природоохранная прокуратура.