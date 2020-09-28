Горнолыжный курорт в районе Хехцира запустят в конце 2021 года Фото: Администрация Хабаровска

Современный горнолыжный курорт в районе Хехцира собираются запустить в конце 2021 года. Это своего рода уникальный для региона проект. В рамках его реализации планируют возвести горнолыжные спуски и трассы, биатлонный комплекс, гостиницы уровня трех и четырех звезд, коттеджный поселок для спортсменов, рестораны и кафе для отдыхающих.

- Пока объекты инфраструктуры на действующем горнолыжном комплексе требуют замены, потому что не соответствуют нормам безопасности. К следующему зимнему сезону собираются обеспечить курорт современной инфраструктурой. На территории появятся подъемники, система оснежения, гараж, административные здания и прочее необходимое для приема спортсменов и отдыхающих, - сообщил Сергей Гришин, директор АО «Центр инновационных технологий города Хабаровска» - оператора имущественного комплекса горнолыжного центра.

Также обратили внимание на то, что участок, где будет находиться комплекс, нужно вывести из состава земель лесного фонда и провести геодезические исследования.