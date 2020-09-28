В Биробиджане из-за коронавируса закрыли на карантин шесть классов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Биробиджане закрыли из-за коронавируса на карантин шесть классов. Речь идет о приостановке учебного процесса для учеников школы №5, где вынужденно отдыхают 9В и 11Б классы, и школы №8, где закрыт класс 8А. Также приостановлен учебный процесс в классах 9Б школы №10, 11Б школы №11 и 2И школы №14.

- К учебе вернулись все классы в гимназии №1, школы №7 и лицея №23. Кроме того, с 29 сентября из карантина выходят классы школ №5 и №14, а с 30 сентября - классы школ №8 и 11, - прокомментировал мэр Биробиджана Александр Головатый.

Отметим также, что девятый класс школы №10 к учебе должен приступить с 2 октября. Все будет зависеть от результатов теста на COVID-19. Родителей убедительно просят следить за состоянием здоровья своего ребенка, ежедневно проводить термометрию. При признаках простудного заболевания, пожалуйста, не водите детей в детский сад (школу).