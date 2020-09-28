Проезд на улице Воронежской восстановили в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проезд на улице Воронежской восстановили в Хабаровске. К концу недели начнут укладывать асфальт. Напомним, в прошлую пятницу на проезжей части этой улицы в районе дома 69 образовался провал. Причиной тому стало повреждение на обратном трубопроводе тепломагистрали ТМ-32, выявленное в ходе гидравлических испытаний.

- На врем работ проезд по Воронежской полностью перекрыли. Ремонт энергетики уже провели. К вечеру субботы, 26 сентября, движение по этой дороге восстановили, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Место проведения ремонтных работ засыпали песком и щебнем. Когда инертные материалы осядут, потом начнут асфальтировать. Отметим также, что в ликвидации повреждения задействовали 50 человек – рабочих и механизаторов, два экскаватора, четыре крана, несколько самосвалов и мощный трак с прицепом для перевозки труб.