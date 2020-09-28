В Хабаровском крае подвели итоги этапа конкурса «Воспитатели России» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае подвели итоги этапа конкурса «Воспитатели России». Всего в состязании участвовали 55 педагогов из 13 муниципальных районов. По его итогам в номинации «Лучший воспитатель образовательной организации» победила воспитатель детского сада «Звездочка» Хабаровского района Зоя Улезко. «Лучшим молодым воспитателем образовательной организации «Молодые профессионалы» стала Светлана Русанова из Советско-Гавнского района. В номинации «Лучший воспитатель образовательной организации «Верность профессии» отличилась Любовь Коновалова из Николаевска-на-Амуре.

- Также отметили Елену Фурлетову, музыкального руководителя Совгаванского детского сада №14, учителя-логопеда хабаровского детского сада №55 «Березка» Наталью Ешенко. Лучшим воспитателем-профессионалом, работающим со здоровьесберегающией образовательной технологией, признали Елену Роголеву из детского сада №15 «Аленка» из Николаевска-на-Амуре, - рассказали в краевом минобре.

Более подробная информация о победителях на сайте министерства.