В Хабаровске сделали бесплатный аудиогид по достопримечательностям Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске сделали бесплатный аудиогид по достопримечательностям. Маршрут «Городских легенд» разработала профессиональный гид Майя Реджепова. При этом она учла в том числе пожелания самих горожан. В основу экскурсии легли самые интересные места и связанные с ними увлекательные истории, легенды и факты.

- Надеемся, что создание аудиогида повысит интерес к истории Хабаровска не только у горожан, но и у гостей краевого центра, - заявил Виталий Селюков, заместитель министра - председатель комитета по туризму министерства культуры края.

Желающие с помощью аудиогида смогут осмотреть достопримечательности в любое удобное время. Для этого надо скачать на смартфон мобильное приложение Surprise Me или izi.TRAVEL, найти «Городские легенды Хабаровска» и следовать по маршруту, надев наушники. Он начинается от ясеня Арсеньева, проходит по пешеходной зоне улицы Муравьева-Амурского и завершается у стелы «Город воинской славы».