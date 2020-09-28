В Хабаровске у пенсионеров бесплатно проверят тонометры. Фото: ФБУ «Хабаровский ЦСМ»

«Будь уверен! Будь здоров!» - так называется социальная акция, которую 1 октября проведет Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Хабаровском крае и Еврейской автономной области».

- В этот день специалисты ФБУ «Хабаровский ЦСМ» Росстандарта на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, за исключением запястных, используемых населением, - рассказала Екатерина Клименко, начальник отдела перспективного развития, аккредитации и поверки ФБУ «Хабаровский ЦСМ».

В ведомстве подчеркнули, что главная цель акции – донести до людей важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров, что поможет предупреждать сердечно-сосудистые заболевания.

Акция будет проводиться 1 октября по адресу: город Хабаровск, ул. Карла Маркса, 65, офис 219, время проведения с 8.30-16.30.

Обращаем ваше внимание, что проведение акции осуществляется с соблюдением противоэпидемиологических мер, масочный режим обязателен.