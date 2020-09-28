Владельцам скота в Комсомольске из зоны подтопления дали рекомендации Фото: Мария ЛЕНЦ

Владельцам скота в Комсомольске из зоны подтопления дали рекомендации. Животных лучше перегнать на участки, не попадающие в зону подтопления и свободные от прав третьих лиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Такие участки находятся в Ленинском округе в микрорайоне Индустриальный, в районе пересечения улиц Шиферной и Тепличной, через дорогу от адресного ориентира улицы Тепличной,15, а также по улице Радищева, в районе автокооператива «Кондитер».

В Центральном округе животных можно перегнать на части земельного участка, расположенного по Северному шоссе напротив остановки «Сернокислотный завод» и в районе микрорайона «Таежный» (район шлакоотвала).

Отметим также, что на указанных участках нет оградительных и временных сооружений. На указанных земельных участках владельцы скота могут установить оградительные и временные сооружения собственными силами.