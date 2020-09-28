В Хабаровском крае наградили врачей, работавших на месте ДТП с опрокинувшимся автобусом ФОТО: региональный минздрав

В Хабаровском крае наградили врачей, работавших на месте ДТП с опрокинувшимся автобусом. Особого внимания удостоились врач-терапевт Рида Сопчовна Дечули и педиатр Татьяна Дмитриевна Соловьева, которые первыми пришли на помощь пострадавшим. Напомним, авария случилась в Ульчском районе 22 сентября.

- Сотрудники Циммермановского отделения ЦРБ смогли стабилизировать состояние пациентов, получивших серьезные повреждения, осмотрели людей с ушибами и ссадинами, организовали транспортировку пострадавших в Циммермановку и в Хабаровск, - рассказали в региональном минздраве.

Отметить врачей решили почетными грамотами губернатора, которые во время визита в Ульчский район вручил зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

Рида Сопчовна Дечули работает в центральной районной больнице Ульчского района 48 лет. Из них почти 40 в Циммермановском отделении. Общий стаж педиатра Татьяны Дмитриевны Соловьевой в районной ЦРБ - 39 лет. Из них 28 она трудится в Циммермановке.