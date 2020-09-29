Обстановка в Хабаровске 29 сентября 2020: дорожные работы, отключения воды, заболеваемость
Фото: Ольга КИВА
Сегодня, 29 сентября, в Хабаровске ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, ночью +7 +9, днем +14 +16, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге региона небольшой дождь, ночью +5 +12, днем +13 +19, ветер юго-западный 9-14 м/с. В центральных районах небольшой дождь, ночью -5 +10, днем +10 +20, ветер западный, юго-западный 8-14 м/с. На севере края небольшой дождь, ночью +2 +9, днем +9 +17, ветер западный, юго-западный, юго-восточный, северо-восточный 5-14 м/с.
Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 10 до 15 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.
Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число зараженных коронавирусом 11939. Из них вылечились 9585.
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