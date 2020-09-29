Когда будут первые заморозки в 2020 году, рассказали в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае первые заморозки ожидаются уже 1 октября 2020 года в центральных и южных районах. Такой прогноз сделали синоптики. Так, в первый день октября температура опустится до 0 -2 градусов. Из-за перепадов температур не исключена вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики, обрывы на ЛЭП.

- На сегодняшний день главам муниципальных образований, взаимодействующих структур и ведомств направили рекомендации о принятии мер. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС готовы к реагированию на возможные происшествия, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителей региона призывают соблюдать правила личной безопасности. Автолюбителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию по отношению к другим машинам. Пешеходам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при пересечении дорог. Родители, пожалуйста, не оставляйте своих детей без присмотра.