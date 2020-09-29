Хабаровчан озадачили фейком о мощном провале на пересечении улиц Запарина и Советской Фото: Олег УКЛАДОВ

Хабаровчан озадачили мощным провалом дороги на пересечении улиц Запарина и Советской. В соцсети мгновенно разлетелось сообщение о настоящей коммунальной катастрофе. Однако в мэрии опровергли эту информацию, назвав ее фейком, не имеющим под собой правдивых оснований

Пользователям соцсети информацию представили с комментарием: «На Запарина/Советская с мощным грохотом обвалился асфальт на глазах у людей». На самом деле в указанном районе дорог энергетики приступили к плановым ремонтным работам по устранению повреждения. Напомним, ранее сообщалось, что проезжую часть на перекрестке улиц Запарина и Советская вскрыли сами энергетики, чтобы выявить повреждение на теплотрассе. Из-за порыва тогда на поверхности дороги оказалось много воды. К слову, проезжающие мимо автолюбители даже запечатлели фонтан кипятка.

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