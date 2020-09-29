Парня в Хабаровском крае подозревают в краже денег из машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Парня в Хабаровском крае подозревают в краже денег из машины. По версии следствия, молодой человек нашел авто, не поставленное на сигнализацию, и забрал купюры. К слову, пострадавший работает в одной из фирм такси. Свою машину он оставил на территорию своего частного домовладения, а пропажу в виде 50 тысяч рублей обнаружил утром.

Подозреваемому в краже 19 лет. На момент задержания он уже потратил деньги. По крайней мере, он сам так заявил полицейским.

- В отношении молодого человека возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». За этот проступок фигурант рискует лишиться свободы на срок до пяти лет. Окончательное решение относительно наказания примет суд, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На время разбирательств фигурант будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.