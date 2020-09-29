В селе Хабаровского края появится первая новостройка со времен распада СССР ФОТО: Агентство по развитию человеческого капитала на ДВ

В селе Арка в Хабаровском крае появится первая новостройка со времен распада СССР. Проект реализуют на «дальневосточном гектаре». Он направлен на сохранение традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера.

- В селе Арка создадут Центр эвенской культуры и построят гостевой дом. Автор этой идеи - Мария Алексеева, местная жительница. Она педагог по первому образованию и управленец по второму. Работает в штате крупнейшей российской горнодобывающей компании. Получить землю смогла на портале «Надальнийвосток.рф», - рассказали в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на ДВ.

К слову, село Арка впервые упоминается в записях русских путешественников конца XVII века как эвенское стойбище. Когда-то здесь проводили национальные праздники эвенов Приохотья и сезонные ярмарки купцов. С организацией Охотско-Якутского тракта здесь возникла почтовая станция Агатьканская, а как село Арка упоминается с 1830 года. Сейчас в селе живут около 600 человек, большинство из которых - эвены.