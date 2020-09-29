Обстановка в Хабаровске 29 сентября 2020: дорожные работы, отключения воды, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 29 сентября 2020 года, в Хабаровске нет горячей воды в домах №№ 18, 20 и 22 по Матвеевскому шоссе, а также №№ 109 и 109 А на улице Запарина. Причина ограничения ресурсов - порывы на трубопроводе. Отключений холодной воды в краевой столице не зафиксировали.

- Сегодня, 29 сентября 2020 года, проведут дорожные работы на улицах Карла Маркса, Краснореченская, Южная, Большая, Тихоокеанская, Шелеста, Фрунзе, 202-ВДБ, Ильича, а также в переулке Смены и на проезде Демьяна Бедного. Водителей и пешеходов просят корректировать маршруты своего движения, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава на вечер 28 сентября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом жителей Хабаровска составило 8322 человека. За последние сутки выявили 44 случая заражения.