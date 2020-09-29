Работника хабаровского дома ветеранов оштрафовали за разглашение информации Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Работника хабаровского Дома ветеранов наказали за разглашение информации. Речь шла о персональных данных, опубликованных на сайте без согласия их владельца. Этот инцидент сотрудники прокуратуры, проводившие проверку, расценили как нарушение требований законодательства о персональных данных.

Во время проверки выяснили, что сотрудник учреждения на официальном сайте разместил в открытом доступе для неопределенного круга лиц сканированную копию постановления по делу об административном правонарушении. Разбирательства из-за незаконного привлечения к работе велись в отношении специалиста по кадрам Дома ветеранов.

- В опубликованной копии документа были указаны фамилия, имя и отчество сотрудника, дата его рождения, место рождения и место жительства. При этом согласия на разглашение от владельца этих персональных данных не было, - рассказали в пресс- службе краевой прокуратуры.