Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре 29 сентября 2020: вода на отметке в 700 сантиметров Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

По данным на утро 29 сентября 2020 года, уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре 29 сентября 2020 на отметке в 700 сантиметров. Напомним, опасным явление считается при отметке в 650 сантиметров. За минувшие сутки вода прибыла на девять сантиметров.

- По прогнозам гидрологов, на реке Амур у Комсомольска-на-Амуре смещение гребня паводка ожидается 1-2 октября с уровнем воды 710-720 сантиметров, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что подъем воды ожидается 29-30 сентября в Ульчском районе у села Тахта до отметки категории неблагоприятного явления 500 сантиметров. На отметках в пределах 220-250 сантиметров будет вода в период 11-13 октября в Николаевском районе у Николаевска-на-Амуре. В Хабаровске, по данным на утро 29 сентября 2020 года, уровень Амура 542 сантиметра. В течение двух суток ожидается спад уровня воды на 20-25 сантиметров.