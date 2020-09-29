Власти ответили, будет или нет дистант в школах ЕАО Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти ответили, будет или нет дистант в школах ЕАО. Накануне этот вопрос обсудили на брифинге, посвященном организации учебного процесса в условиях пандемии. Со слов Михаила Калманова, исполняющего обязанности председателя областного комитета образования, полный переход школ на дистанционное обучение не планируется.

В целом в ЕАО отмечают позитивную динамику, которую показывает метод изоляции отдельных классов. Напомним, 23 сентября классов, занимающихся дистанционно из-за обнаружения учащихся, зараженных коронавирусной инфекцией, было 13. По данным на 28 сентября, их осталось всего шесть.

Напомним, школы заранее обеспечили всеми необходимыми средствами профилактики и защиты от распространения коронавирусной инфекции. В целях безопасности организовали кабинетную систему обучения. Заболевший ребенок не покидает класс, поэтому на карантин отправляется только один детский коллектив, а не вся школа. Дети из других классов продолжают обучаться очно.