В Хабаровске иномарка врезалась в барьер на дороге и опрокинулась

В Хабаровске иномарка врезалась барьер на дороге и опрокинулась Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В Хабаровске иномарка ночью врезалась в барьер на дороге и опрокинулась. Происшествие случилось накануне, 28 сентября, на улице Краснореченской. Машина Toyota Probox двигалась со стороны улицы Урицкого в сторону улицы Суворова. В районе дома №97А случилась авария. По предварительной информации, водитель потерял контроль за движением, потерял управление и наехал на препятствие.

- В результате аварии пострадала женщина-пассажир, которая находилась в иномарке. У нее диагностировали ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние. Пострадавшую доставили в больницу в нейрохирургическое отделение, - рассказал информированный источник.

Известно, что у водителя были права. Стаж его рождения с 2015 года. На момент происшествия он был трезв. По факту составлены административные протоколы.

Автолюбителей Хабаровска призывают быть предельно внимательными во время управления автомобилями. Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим, уважайте других участников дорожного движения.