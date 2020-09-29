Сводка по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 29 сентября 2020: лечится 91 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на утро 29 сентября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска -на- Амуре находятся 213 человек. Из них у 91 пациента подтвержден COVID-19. За сутки выписали по выздоровлению 11 человек, госпитализировали шесть человек, скончался один пациент.

- В реанимационном отделении находятся 15 пациентов. У одного человека только подозревают заражение коронавирусом. Также лечение получает 121 пациент с внебольничной пневмонией. За сутки поступило 17 пациентов с этим диагнозом, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что амбулаторно лечатся 22 пациента с COVID-19, из них пятеро - это дети. Выписанных по выздоровлению нет. Жителей Города юности убедительно просят соблюдать противоэпидемические меры. Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим, чаще мойте руки, проветривайте помещения.