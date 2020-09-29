В Хабаровском крае увеличат объемы производства молока Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае увеличат объемы производства молока. Решить вопрос собираются за счет господдержки. По оценкам специалистов, мощности краевых предприятий по переработке молока превышают 100 тысяч тонн в год. Но из-за отсутствия предложения с местных ферм они недозагружены.

- Чтобы улучшить ситуацию в регионе, собираются увеличить ставки субсидии на один килограмм реализованного или направленного на собственную переработку молока с 6,5 до 12 рублей. Получатели господдержки смогут повысить рентабельность своего производства, планировать дальнейшее развитие, - рассказали в краевом минсельхозе.

Отметим также, что в регионе строят восемь животноводческих комплексов. Так смогут нарастить объемы производства молока в регионе, что в свою очередь приведет к снижению цен.

К слову, молокоперерабатывающие предприятия региона будут участвовать в эксперименте по маркировке готовой молочной продукции. Так собираются отслеживать движение товара от производителя к конечному потребителю.