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Медведь, блуждавший по Южному, сам ушел из Хабаровска

Животное заметили жильцы дома на улице Ворошилова
Александр ШТААЛЬ
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Медведь, блуждавший по Южному, сам ушел из Хабаровска

Медведь, блуждавший по Южному, сам ушел из Хабаровска

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Гималайский медведь, блуждавший по Южному, сам ушел из города. Ранее сообщалось, что животное заметили жильцы дома на улице Ворошилова. Хищник пробежал мимо детской площадки и скрылся в неизвестном направлении. О заходе медведя стало известно 19 сентября. В последующие дни охотоведы пытались найти медведя. Были версии, что он засел в одном из оврагов.

- Хищник предположительно переплыл с Большого Уссурийского острова. Оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций совместно с сотрудниками полиции провела работу по выдворению медведя за пределы Хабаровска. Не проявляя агрессии, медведь покинул территорию города, - рассказали в краевом минприроды.

Отметим также, что 23 сентября в темное время суток на 24 километре трассы Хабаровск-Владивосток произошла дорожная авария с участием молодого гималайского медведя. В результате ДТП животное погибло. Пострадавших среди людей нет.