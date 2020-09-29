Медведь, блуждавший по Южному, сам ушел из Хабаровска Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Гималайский медведь, блуждавший по Южному, сам ушел из города. Ранее сообщалось, что животное заметили жильцы дома на улице Ворошилова. Хищник пробежал мимо детской площадки и скрылся в неизвестном направлении. О заходе медведя стало известно 19 сентября. В последующие дни охотоведы пытались найти медведя. Были версии, что он засел в одном из оврагов.

- Хищник предположительно переплыл с Большого Уссурийского острова. Оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций совместно с сотрудниками полиции провела работу по выдворению медведя за пределы Хабаровска. Не проявляя агрессии, медведь покинул территорию города, - рассказали в краевом минприроды.

Отметим также, что 23 сентября в темное время суток на 24 километре трассы Хабаровск-Владивосток произошла дорожная авария с участием молодого гималайского медведя. В результате ДТП животное погибло. Пострадавших среди людей нет.