У жителей Хабаровского края спросили, что делать с Большим Уссурийским островом Фото: Правительство Хабаровского края

Жителей Хабаровского края просят высказать предложения о том, что делать с Большим Уссурийским островом. Сбор идей анонсировали в правительстве края. Желающие могут высказать свои мысли по этому поводу в электронном виде на площадке портала «Голос27». Подготовить предложения о развитии территории с учетом мнения общественности поручил врио губернатора края во время «прямой линии» с жителями региона. К слову, сам Михаил Дегтярев выразил мнение, что на острове должен появиться инновационный Центр компетенций всего Дальнего Востока.

- Предложения по развитию острова будут принимать до 16 октября. Для этого нужно зайти на информационный портал «Голос27», перейти во вкладку «Подать обращение», - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Голосование по утвержденным предложениям будет длиться до 24 октября. Чтобы выбрать вариант, надо перейти во вкладку «Опросы» на информационном портале Голос27. Итоги опроса подведут до 10 ноября. Более подробная информация по телефону: (4212) 40-20-00 (доб. 3945).