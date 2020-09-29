В ЕАО пока нет случаев заболевания гриппом Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ЕАО пока нет случаев заболевания гриппом. Тем не менее заболевание сезонное, и по оценкам специалистов, осенью вероятность вспышки очень велика. Поэтому местное население просят активно прививаться. Тем более что вакцина бесплатная.

- На сегодняшний день отмечают незначительное превышение эпидемического порога заражаемости новой коронавирусной инфекцией - как среди взрослых, так и среди детей, - отметил руководитель управления Роспотребнадзора по ЕАО Павел Копылов.

Напомним, привиться от гриппа могут все желающие, начиная с детей раннего возраста. Вакцину можно получить в мобильном пункте возле биробиджанского ГДК и непосредственного на рабочих местах. В прививочной кампании используют соответствующую трехвалентную вакцину. Ее хватит, чтобы обеспечить 60-процентную иммунную прослойку населения, которая стала бы хорошей преградой для распространения инфекции.